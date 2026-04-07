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La Nutella verso la Luna con Artemis II, il video diventa virale

Il brand ha condiviso il video e commentato: "Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia"

La Nutella verso la Luna con Artemis II, il video diventa virale
07 aprile 2026 | 11.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' diventato virale un video della missione Artemis in cui si vede, durante la diretta a bordo della navicella Orion su cui viaggiano astronauti impegnati nella missione verso la Luna, un barattolo di Nutella che fluttua nell’abitacolo.

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A molti è sembrato un involontario ma perfetto spot per la crema spalmabile alle nocciole e cacao più famosa al mondo. Sul suo account NutellaUsa, il brand ha condiviso il video e commentato: "Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette".

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nutella artemis nutella luna artemis II nutella barattolo navicella orion artemis II nutella
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