Il brand ha condiviso il video e commentato: "Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia"

E' diventato virale un video della missione Artemis in cui si vede, durante la diretta a bordo della navicella Orion su cui viaggiano astronauti impegnati nella missione verso la Luna, un barattolo di Nutella che fluttua nell’abitacolo.

Honored to have traveled further than any spread in history 🚀 Taking spreading smiles to new heights ❤️ pic.twitter.com/vDUJMi1qbS — Nutella (@NutellaUSA) April 6, 2026

A molti è sembrato un involontario ma perfetto spot per la crema spalmabile alle nocciole e cacao più famosa al mondo. Sul suo account NutellaUsa, il brand ha condiviso il video e commentato: "Onorati di aver viaggiato più lontano di qualsiasi altra distribuzione nella storia, portando la diffusione dei sorrisi a nuove vette".