Oggi martedì 8 agosto, il santo del giorno: san Domenico

Oggi martedì 8 agosto è san Domenico. Domenico nasce intorno al 1175 a Caleruega in provincia di Burgos, da Felice di Guzman e dalla beata Giovanna de Aza. Autorizzato dal papa, instaura uno stile nuovo di predicazione. Non ostenta titoli, viaggia a piedi, vive di elemosina, predica il Vangelo con le parole semplici del popolo, ma soprattutto mette in pratica quel che insegna invitando tutti alla conversione. Appena la guerra lo permette, nel 1214, Domenico si reca a Tolosa e qui nasce il primo gruppo dei Padri Predicatori. Dopo aver predicato nel Nord dell'Italia e nelle Marche, spossato dalla fatica, si ritira a Bologna e qui il 6 agosto 1221 muore.