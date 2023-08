Un bambino è morto nell'esplosione di un camper in un campeggio a Olbia. Il corpo carbonizzato del piccolo è stato trovato in un camper esploso in un campeggio nella zona della spiaggia di Bados. I genitori sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Sassari impegnati nella messa in sicurezza dell'area e nello spegnimento della vicina vegetazione coinvolta dalle fiamme. Tra le cause più accreditate della deflagrazione ci sarebbe la fuga di gas.