A sollecitare l’accertamento medico era stata la difesa dell'americano accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova

Andrà in una struttura psichiatrica Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma.

La prima Corte di Assise, accogliendo la richiesta del difensore, l’avvocato Paolo Foti, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto il trasferimento dal carcere a una struttura del servizio psichiatrico dove l’uomo dovrà essere piantonato “in forma continuativa (h24)”. Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Il processo nei suoi confronti resta al momento sospeso.

La perizia

A suggerire una somministrazione continuativa di terapia farmacologica di 30 giorni per Kaufmann, era stato il peritoo interpellato nell'aprile scorso. I pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il pm Antonio Verdi, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. A sollecitare l’accertamento medico era stata la difesa di Kaufmann.