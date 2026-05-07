circle x black
Cerca nel sito
 

Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann va in struttura psichiatrica: processo sospeso

A sollecitare l’accertamento medico era stata la difesa dell'americano accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova

Francis Kaufmann - Chi l'ha visto?
Francis Kaufmann - Chi l'ha visto?
07 maggio 2026 | 19.53
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Andrà in una struttura psichiatrica Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a Roma.

CTA

La prima Corte di Assise, accogliendo la richiesta del difensore, l’avvocato Paolo Foti, ha emesso un’ordinanza con cui ha disposto il trasferimento dal carcere a una struttura del servizio psichiatrico dove l’uomo dovrà essere piantonato “in forma continuativa (h24)”. Kaufmann dovrà stare nella struttura per almeno 30 giorni al termine dei quali si farà una nuova valutazione. Il processo nei suoi confronti resta al momento sospeso.  

La perizia

A suggerire una somministrazione continuativa di terapia farmacologica di 30 giorni per Kaufmann, era stato il peritoo interpellato nell'aprile scorso. I pm di piazzale Clodio, nell’inchiesta coordinata dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini con il pm Antonio Verdi, contestano all’americano il duplice omicidio aggravato dai motivi futili e abietti, dalla minorata difesa, dalla relazione affettiva con la compagna e dalla discendenza in relazione alla figlia oltre all’occultamento di cadavere. A sollecitare l’accertamento medico era stata la difesa di Kaufmann.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
omicidi Villa Pamphili processo sospeso
Vedi anche
Tajani in Germania per incontri con Wadephul e ministri degli Esteri - Videonews del nostro inviato
Sinner arriva agli Internazionali, tifosi in delirio al Foro - Video
Biennale Arte, blitz Pussy Riot con passamontagna rosa: "No Putin a Venezia" - Video
Villaggio salute-Komen al Circo Massimo, Rosanna Banfi: "La prevenzione salva la vita"
David Donatello 2026, Bianca Balti: "Sogno un progetto che mi porti a vivere a Roma per qualche mese" - Video
News to go
Auto, ad aprile immatricolazioni +11,6%
David di Donatello 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla serata: il videoselfie della nostra inviata
Zanardi, il lungo applauso all'arrivo del feretro in basilica a Padova - Video
News to go
Elezioni politiche e nuovo sistema di voto, centrodestra punta a primo via libera entro estate
News to go
Sciopero scuola 6 e 7 maggio: rischio stop alle lezioni, i motivi della protesta - Video
Barachini: "Occorre disarmare parole e unire ciò che è diverso" - Video
Torino, rapina supermercato e durante fuga si cambia più volte d’abito - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza