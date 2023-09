Omicidio oggi a Castelfiorentino. Una donna è stata uccisa questa sera in via Galvani nella località in provincia di Firenze, con un'arma da fuoco. La vittima aveva 35 anni: si tratterebbe di una cittadina albanese, madre di due figli.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e tra le prime ipotesi c'è quella di un possibile caso di femminicidio. Secondo quanto si è appreso, i militari dell'Arma stanno cercando di rintracciare il marito, che non risulterebbe più convivente con la donna.

"Purtroppo è accaduta da poco una sciagura in Castelfiorentino, zona Puppino. Una ragazza è stata uccisa, pare in seguito a una lite. Sono sul posto assieme alle Forze dell’Ordine. È davvero presto per divulgare informazioni sull’accaduto e discutere le ipotesi che sono tuttora al vaglio delle FdO. È il momento del silenzio, e di stringersi attorno a una famiglia toccata da un avvenimento terribile", scrive su Facebook il sindaco Alessio Falorni.