Un gruppo di giovani a Roma ha fatto irruzione nell'appartamento dove viveva il killer di Michelle Causo, la ragazza uccisa a Primavalle, e ha danneggiato l'appartamento. L'episodio è avvenuto al termine della manifestazione organizzata oggi in ricordo della ragazza. "L'iniziativa indetta, oggi pomeriggio, dal "Comitato Torrevecchia Primavalle", in ricordo di Michelle Causo, si stava svolgendo alla presenza di circa una ventina di persone senza criticità" quando "in maniera estemporanea, però, un gruppo di circa 100 ragazzi (tra i 15 e i 18 anni) si è radunato per le vie del quartiere per poi raggiungere l'abitazione del soggetto arrestato per l'omicidio di Michelle Causo", riferisce la Questura di Roma riferendo che "arrivati lì, alcuni dei ragazzi hanno aperto con violenza il portone della palazzina, per poi, una volta entrati in casa, forzando i sigilli, danneggiare l'appartamento".

"Sul posto era presente la Polizia Scientifica che ha ripreso tutti i partecipanti a questa iniziativa, totalmente estemporanea ed improvvisa. Molti di loro, già identificati, verranno denunciati all'Autorità Giudiziaria per i reati che gli verranno ascritti" conclude la nota della Questura.