"Noi andremo fino in fondo affinché si persegua la giustizia''. Così Antonio Mollicone, zio di Serena, la giovane di Arce uccisa nel 2001, dopo la sentenza di secondo grado che ha assolto tutti gli imputati nel processo. ''Come familiare di Serena ho il dovere di fare in modo che la giustizia e la verità vengano a emergere perché mi sembra che non siano ancora emerse".