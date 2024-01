Manuela Bianchi a Storie Italiane su Rai1: "Ho paura, soprattutto per mia figlia: non vorrei che pagasse per una cosa che non ho fatto"

“Ho paura, soprattutto per mia figlia che è psicologicamente a terra per questa situazione. Non vorrei che pagasse per una cosa che non ho fatto. Magari ho sbagliato, ma non sono un’assassina e non capisco questo accanimento”. Così Manuela Bianchi, la nuora di Pierina Paganelli alle telecamere di Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. La donna nei giorni scorsi ha ricevuto una lettera anonima in cui viene accusata di essere un'assassina. Pierina Paganelli, ex infermiera di 78 anni, è stata massacrata con una trentina di coltellate dopo aver parcheggiato la macchina il 3 ottobre nel box sotterraneo comune a diversi palazzi a Rimini.

“Potrei sicuramente stare meglio, non mi sento al sicuro, non riesco a capire perché si siano accaniti così tanto contro di me - ha continuato Manuela Bianchi nella sua intervista - A parte certe frasi che possono riguardare alcune cose che ho fatto, anche se sono pesanti ci potrebbero anche stare. Ma non riesco a capire questa cosa dell’assassina”.

“Mi sono chiesta, è questo quello che passa dalla televisione? Chi mi conosce sa che non è assolutamente possibile questa cosa. Chi non mi conosce mi guarda dalla tv e dalla tv passa questo: che io sono un’assassina, che potrei essere un’assassina, e per me è una cosa inconcepibile”, ha detto ancora la donna che ha ribadito: “Sono preoccupatissima in particolar modo per mia figlia, ma anche per mio marito, gliene ho parlato e lui ha la sua ferma decisione di non muoversi di qui e di aspettare, io non so cosa farò. Mia figlia psicologicamente è completamente a terra, è una settimana che sta fuori di casa perché non vuole stare qui. Ho paura per me e ho paura a lasciarla sola. Io che sono rimasta sola a 15 anni ho avuto una vita d’inferno, senza mamma. Non vorrei che capitasse a lei per una cosa così, che io non ho fatto. Io non ho fatto niente. Poi non mi sono comportata bene, ma non sono un’assassina, c’è molta differenza”.

A proposito degli attacchi ricevuti sui social e nella lettera anonima ha aggiunto: “Sono convinta che la mia frequentazione con Louis e questo accanimento esagerato riguardo all’assassinio siano collegati. Penso che una persona possa fare errori nella vita ma da qui a essere assassina ne passi. In più stiamo parlando di una persona, mia suocera, che ho sempre rispettato e amato tantissimo. Tutti quelli che mi conoscono lo sanno. Se una persona si accanisce così tanto contro di me probabilmente è per quello che passa per la tv, oppure è un folle e allora devo avere ancora più paura”.