Omicidio Primavalle, le risposte del 17enne accusato della morte di Michelle Causo

Interrogatorio di 4 ore per il giovane, per il quale è stato convalidato l'arresto

È durato 4 ore l’interrogatorio del 17enne arrestato con l’accusa di aver ucciso la coetanea Michelle Causo nell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere di Primavalle a Roma. Interrogatorio in cui il giovane ha fornito delle prime risposte e al termine del quale è stato convalidato l’arresto. Il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 17enne di origini cingalesi, che è stato trasferito nel carcere minorile di Casal del Marmo.

Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate al collo all'addome e alla schiena secondo i risultati preliminari dell'autopsia. “Mi aveva dato dell'hashish, un paio di canne, e per questo era venuta a casa: voleva 20-30 euro. La discussione è diventata sempre più accesa e io poi ho preso il coltello", ha detto al gip il 17enne sul delitto che sarebbe avvenuto al culmine di una lite.

Il papà di Michelle

“Cosa mi aspetto dalla giustizia? Che lo mettano in carcere a vita e buttino via la chiave”, ha detto all’Adnkronos Gianluca Causo, il padre di Michelle. Sul movente in merito a un piccolo debito, l’uomo risponde in modo netto: “È una ca….a. Nel portafoglio di Michelle c’erano 140 euro, perché avrebbe dovuto preoccuparsi di 20 euro?”.

Il fidanzato di Michelle

Secondo il fidanzato di Michelle " c'erano complici. Sono sicuro. Lui da solo non ce l'avrebbe fatta". "Michelle non mi ha mai tradito, come io non ho mai tradito lei. Michelle non era interessata a lui, pensava fosse un suo amico. Non era così", ha detto ancora il giovane. "Ho visto quel ragazzo forse 1 o 2 volte. In quella casa - ha detto - secondo me lui ha tentato un approccio, lei ha detto no, lo ha scansato. Lui ha 'rosicato' e ha fatto quello che ha fatto. Il carrello" dove è stato trovato il cadavere "se l'è fatto portare sotto casa. Quindi erano più" persone. "Chiedo che lui parli e dica la verità, dica chi c'era dentro quella casa e dica perché: il vero motivo" dell'omicidio, ha aggiunto.

I funerali

Si terranno mercoledì alle 11 in via di Torrevecchia a Roma i funerali della 17enne Michelle Causo, uccisa mercoledì scorso nell’appartamento di via Giuseppe Dusmet, nel quartiere di Primavalle, Roma. Lo si apprende da fonti della famiglia.