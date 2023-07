Omicidio Primavalle, un mese fa moriva Michelle: oggi manifestazione in suo ricordo

E' passato un mese da quando Michelle Maria Causo, 17 anni compiuti due giorni prima di essere massacrata a coltellate, è stata trovata senza vita in un carrello della spesa abbandonato accanto ai cassonetti della spazzatura, a Primavalle.

Oggi pomeriggio a Torrevecchia, dove la ragazza viveva, il fidanzato e gli amici hanno organizzato una manifestazione pacifica in suo ricordo che terminerà proprio in via Stefano Borgia, dove il corpo della 17enne è stato trovato. "Vogliamo massima serietà e rispetto in questo momento difficile - ha sottolineato sui social il ragazzo, che per Michelle ha creato un profilo Instagram - Dobbiamo restare uniti affinché questo episodio non si dimentichi e non si ripeta".