Omicidio Saman, padre estradato: la partenza dal Pakistan - Video

Nelle immagini Shabbar Abbas, padre di Saman, in partenza per l'Italia dopo l'estradizione. L'uomo arriverà nelle prime ore di domani mattina all’aeroporto di Ciampino da dove, espletate le formalità di rito, sarà preso in consegna dalla Polizia Penitenziaria e portato nella Casa Circondariale di Roma in attesa del trasferimento definitivo in un carcere emiliano a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia. Personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale insieme ai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Reggio Emilia, coordinati dalla Procura della Repubblica di Reggio Emilia diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, si sono recati in Pakistan oggi dove hanno preso in consegna l'uomo ritenuto responsabile, insieme alla moglie Nazia Shaeen, al fratello Hasnain Danish, ai nipoti Nomanulhaq Nomanulhaq e Ijaz Ikram, dell’omicidio della figlia Saman avvenuto a Novellara la notte del 1° maggio 2021.