Omicidio a Verbicaro, vicino Cosenza. Un 40enne, Biagio Lofrano, è stato arrestato oggi per aver ucciso lo zio Ugo Lofrano, di 74 anni, con un tubo di ferro nell'officina dove entrambi lavoravano come meccanici. Dagli esiti dell'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Paola, è emerso come l'omicidio sia scaturito a seguito di una lite scaturita per motivi futili riconducibili a dissidi sorti in ambito lavorativo.

I carabinieri, allertati da una chiamata al 112, sono arrivati nell'officina intorno alle 18 di ieri e trovato il titolare riverso a terra con diverse ferite al capo provocate da un corpo contundente. A pochi metri di distanza dal corpo è stata rinvenuta la presunta arma del delitto, un tubo in metallo con visibili tracce ematiche, sottoposto a sequestro in attesa di successivi accertamenti.

Il sopralluogo è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando provinciale di Cosenza che hanno congelato la scena del crimine repertando diverse tracce utili alle indagini. Le immediate attività investigative, consistite per lo più nell’escussione a sommarie informazioni di persone informate sui fatti, hanno permesso di acquisire significativi elementi a carico dell’indagato che, dopo qualche ora, interrogato dagli inquirenti, ha confessato il delitto. Una volta convalidato il fermo, Lofrano è stato arrestato e trasferito nel carcere di Paola. La salma, invece, verrà sottoposta a esame autoptico.