Ondata di calore sull'Italia, oggi 10 città da bollino rosso

Il bollettino del ministero della Salute: 3 città da bollino arancione, 13 giallo. Verona unica città in verde

L'ondata di calore che sta attraversando l'Italia negli ultimi giorni, con temperature record dovute all'anticiclone Cerbero, non molla la presa e, anzi, si intensifica. 10, oggi 13 luglio, le le città da bollino rosso: si tratta di Bologna, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Per Bologna, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma e Viterbo, sarà quindi ancora bollino rosso fino a venerdì compreso. A spiegarlo è l'ultimo bollettino del ministero della Salute, che segnala sempre per oggi 3 città da bollino arancione e cioè Bari, Catania e Messina. 13 le città con bollino giallo (tra le quali Milano, Genova e Venezia) e una sola - Verona - contrassegnata dal bollino verde e minor allerta.