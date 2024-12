One Health Ambassador: premiati 102 professionisti per un nuovo modello di salute globale

La prima edizione del progetto One Health Ambassador, promosso da Boehringer Ingelheim in collaborazione con Edra, si è conclusa con l’evento di premiazione al Senato della Repubblica. L’iniziativa, che ha coinvolto medici di medicina generale, farmacisti e veterinari, mira a promuovere un approccio integrato e multidisciplinare alla salute, enfatizzando l’interconnessione tra salute umana, animale e ambientale. Il progetto, avviato in primavera, ha mappato pratiche virtuose e individuato professionisti che applicano quotidianamente il modello One Health, considerato essenziale per affrontare sfide come zoonosi, malattie emergenti e antibiotico-resistenza.