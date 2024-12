One Health: come e perché proteggere noi e i nostri pet per tutto l’anno - Diretta il 10 dicembre dalle 11

Assistiamo infatti a un cambiamento anche nella presenza dei parassiti, come ad esempio le zecche: un tempo erano presenti esclusivamente in ambienti boschivi e incolti e lontano dalle città. Già da anni però si trovano nei parchi urbani, specie nei mesi estivi. La questione è che adesso, con l’aumento delle temperature e cambiamenti climatici, le zecche sono presenti tutto l’anno, non solo ad alta quota, ma anche nelle aree urbane e nei parchi cittadini. Questo fenomeno che si sta registrando ha risvolti non secondari sulla salute animale dei cani, in particolare, ma di riflesso, anche su di noi, vista la presenza sempre più diffusa di questi amici pelosi nelle nostre case e nei vari ambienti domestici, letto compreso.