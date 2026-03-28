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Online il terzo episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green

Nell'episodio "Sicurezza e decoro urbano: l'evoluzione del presidio del territorio", focus sul degrado urbano che va dalla semplice disattenzione fino alle reti criminali. Ospiti il direttore comunicazione di Ama Patrizio Caligiuri e il primo dirigente della Polizia di Stato, Fabio Germani

Online il terzo episodio di 'Amazing', il podcast Ama-Adnkronos per una vita più green
28 marzo 2026 | 14.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È online il terzo episodio di "Amazing - idee e buone pratiche per una città sostenibile", il podcast realizzato da Ama e Adnkronos per una vita più green. Nel terzo episodio della serie, "Sicurezza e decoro urbano: l'evoluzione del presidio del territorio", si parlerà di quello che si nasconde dietro al degrado urbano: un sistema complesso, che va dalla semplice disattenzione fino a vere e proprie reti criminali che lucrano sullo smaltimento illecito. Verranno analizzate le strategie messe in campo da Ama e perché il decoro urbano è il primo pilastro per il controllo e la sicurezza del territorio.

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Gli ospiti di questo terzo episodio sono il direttore comunicazione, relazioni istituzionali e regolatorio di Ama Spa, Patrizio Caligiuri, e il primo dirigente della Polizia di Stato, dirigente del commissariato Viminale, Fabio Germani, che dialogheranno con Lorenzo Capezzuoli Ranchi, host del podcast.

"Amazing", un progetto Ama e Adnkronos. Disponibile su tutte le piattaforme, su podcast.adnkronos.com e amaroma.it.

Riproduzione riservata
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Amazing Sicurezza e decoro urbano degrado urbano
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