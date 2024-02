Non sono ancora chiare le cause di quanto accaduto

Incidente sul lavoro nel messinese. Un 40enne rumeno ha perso la vita a Terme Vigliatore, mentre stava effettuando dei lavori all'impianto elettrico di un vivaio in contrada Lacco. All'improvviso, per cause che sono in corso di accertamento, la scarica elettrica gli è stata fatale. Purtroppo si sono rivelati inutili i soccorsi. Sul tragico episodio indagano i carabinieri.