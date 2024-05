Lavorava per un'azienda che produce componenti per mobili

Tragedia sul lavoro ieri sera a Gallo di Petriano in provincia di Pesaro Urbino. Un operaio di 33 anni, mentre stava lavorando, è morto schiacciato da un macchinario per la bordatura di pannelli alla Fab, azienda che produce componenti per mobili. L'incidente è avvenuto intorno alle 22, l'operaio ha riportato una profonda ferita al torace. Vano l'intervento dei sanitari, immediatamente arrivati sul posto. Sul luogo anche i carabinieri e il personale del Servizio prevenzione e protezione dell'Ast di Pesaro e Urbino che indagano per ricostruire la dinamica dell'incidente.