Operaio precipita da impalcatura a Salsomaggiore Terme, è grave

Un operaio di 52 anni, regolarmente assunto, è precipitato nella tarda mattinata di oggi dall'impalcatura montata sul tetto di un palazzo dove stava effettuando dei lavori. E' successo a Salsomaggiore Terme, in un cantiere allestito per ristrutturazione. L'uomo è caduto da una altezza di tre metri, finendo su un solaio sottostante, procurandosi diverse lesioni. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e sanitari del 118 che hanno portato l'uomo in codice rosso all'ospedale di Parma, dove è si trova in prognosi riservata.