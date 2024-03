Orfeo (Sin): “Preoccupa ancora disparità offerta terapie Rsv tra Regioni''

“La richiesta principale è che ci sia equità su tutto il territorio nazionale. Oggi abbiamo una grande soddisfazione per avere a disposizione uno strumento per combattere il virus respiratorio sinciziale Rsv ma anche la preoccupazione che questa possibilità non sia offerta in maniera equa”. Lo ha detto Luigi Orfeo, presidente Società italiana di neonatologia (Sin) intervenuto alla conferenza in Senato per illustrare il Manifesto “Respirare per crescere - Alleati per un’Infanzia libera dall’Rsv”, frutto di un lavoro multidisciplinare svolto nei mesi scorsi e sostenuto da Sanofi.