Orlandi-Gregori, Roscani (FdI) eletto nuovo presidente Commissione inchiesta

E' il deputato FdI Fabio Roscani il neopresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Roscani è stato eletto alla presidenza nella seduta di oggi. Martedì scorso l'ex presidente e senatore FdI Andrea De Priamo aveva dato le sue dimissioni dal vertice dell'organismo parlamentare bicamerale in conseguenza della sua elezione alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato.