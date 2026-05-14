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Orlandi-Gregori, Roscani (FdI) eletto nuovo presidente Commissione inchiesta

Dopo le dimissioni del presidente uscente De Priamo ora alla guida della Commissione Affari costituzionali del Senato

(A sinistra il neo presidente Fabio Roscani e a destra il presidente uscente Andrea De Priamo)
(A sinistra il neo presidente Fabio Roscani e a destra il presidente uscente Andrea De Priamo)
14 maggio 2026 | 15.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

E' il deputato FdI Fabio Roscani il neopresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori. Roscani è stato eletto alla presidenza nella seduta di oggi. Martedì scorso l'ex presidente e senatore FdI Andrea De Priamo aveva dato le sue dimissioni dal vertice dell'organismo parlamentare bicamerale in conseguenza della sua elezione alla presidenza della Commissione Affari Costituzionali del Senato.

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Commissione parlamentare di inchiesta scomparsa Emanuela Orlandi e Mirella Gregori
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