Uccisa a colpi di fucile nella serata di ieri in Abruzzo, l'orsa Amarena e i suoi due cuccioli erano saliti solo pochi giorni fa alla ribalta dei social grazie a una 'passeggiata' per le strade di un paesino, San Sebastiano dei Marsi, passeggiata ripresa dagli abitanti. Il video, diventato in poco tempo virale sui social, mostrava l'orsa e i suoi piccoli attraversare il paese pacificamente, circondati dagli abitanti intenti ad ammirare la scena. Per molti, l'episodio era stato l'ennesima conferma della possibile convivenza tra grandi carnivori ed esseri umani. Poi nella serata di ieri le fucilate contro mamma orsa e, oggi, l'ansia per la sorte dei suoi due cuccioli.