David Parenzo contro l'ultimo post su X (ex Twitter) di Alessandro Orsini. E lo scontro continua. "Con gli ultimi 27 bambini palestinesi massacrati una mezz’oretta fa, Netanyahu è diventato ufficialmente il piu grande massacratore di bambini innocenti dopo Hitler. Il Likud, ambiziosissimo, dichiara: 'Abbiamo tempo per arrivare primi! Con l’aiuto di Biden ce la faremo!', scrive il professore. Immediata la replica del giornalista: "Incedibile! Non ci sono parole per descrivere questo tweet. Questo signore è solo un volgare esibizionista dei social. (Aggiunga pure questo alla sua querela nei miei confronti ndr)". E in un altro messaggio scrive: "Hanno aperto i concorsi per un posto di Prof. nelle università iraniane? Ho qua un CV perfetto per lei, caro dott @khamenei_ir. Deve però prima chiedere una liberatoria al @fattoquotidiano perché credo abbia esclusiva con loro".

Lo sfogo di Orsini

"Le posizioni dell'esperto sono spesso al centro di polemiche e discussioni, con contrasti anche plateali nei programmi televisiviLa mia carriera accademica è stata letteralmente distrutta", è statap lo sfogo del professor Alessandro Orsini dopo l'ultima partecipazione a 'E' sempre Carta bianca', il programma condotto da Bianca Berlinguer su Rete4. "Vorrei rispondere a coloro che dicono che avrei detto le cose che ho detto sull'Ucraina e la Palestina per avere un ritorno personale invocando il mio licenziamento", ha esordito Orsini che aveva analizzato il conflitto tra Israele e Hamas. Nell'ultimo anno e mezzo, l'accademico è stato al centro delle polemiche per le sue analisi relative al conflitto tra Ucraina e Russia.