Alessandro Orsini non si smentisce come voce fuori dal coro e intervenendo sul 'caso' Giambruno si schiera dalla parte del giornalista ed ex compagno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni sospeso dalla conduzione del programma Mediaset e lasciato in tronco dalla presidente del Consiglio dopo la diffusione di alcuni fuorionda,

"Vorrei esprimere la mia solidarietà a Andrea Giambruno. Su di lui - scrive Orsini in un post su Facebook - c'è ottimo giornalismo critico e poi c'è la barbarie. Spero - afferma il docente - che nessuno abbia mai piazzato una videocamera negli spogliatoi delle squadre di calcio altrimenti tutti gli italiani che hanno giocato a pallone perderanno il posto di lavoro. Un milione contro uno - chiosa l'esperto di terrorismo internazionale - non va mai bene in una società libera".