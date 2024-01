Alessandro Orsini contro David Parenzo, nuova puntata. Il professore di sociologia del terrorismo internazionale, ospite fisso di Bianca Berlinguer a E' sempre Cartabianca, annuncia querela nei confronti del giornalista, conduttore di L'aria che tira su La7 e storica colonna della Zanzara su Radio24. Lo scontro, che periodicamente sale di 'livello', è legato alle posizioni diverse sulla guerra tra Ucraina e Russia e sulle operazioni militari di Israele a Gaza.

"Caro Parenzo, sono stato informato dell'impazienza con cui attendi di essere raggiunto dalla mia querela a Radio 24. Vorrei rassicurarti: certi tempi tecnici sono usuali. Tranquillo, magari la querela ti raggiungerà più avanti e ne darai notizia dai microfoni della Zanzara o magari su LA7. Tu continua a insultarmi che poi facciamo tutto un conto", dice Orsini in un post su Facebook.

"Quanto alla tua difesa, non credo che i magistrati saranno interessati a sapere ciò che tu pensi di me come affermi di continuo. Credo che dovrai spiegare ai magistrati perché tu mi abbia insultato violentemente molto prima che scoppiasse la guerra a Gaza", prosegue.

"Non credo che potrai risolvere la cosa dicendo che non ti piace ciò che dico su Netanyahu visto che i tuoi insulti violenti erano riferiti al risultato delle mie ricerche accademiche sulla guerra in Ucraina quando la guerra in Palestina era lungi dal venire. Ma sono sicuro che i tuoi avvocati sapranno consigliarti", scrive il professore. "Ti preoccupi sempre di sapere ciò che insegno ai giovani. Per esempio, insegno a querelare le persone come te", conclude prima di salutare con "un abbraccio".