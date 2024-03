Ostia, a 'Incontri con l'autore' il libro 'Incontri' della professoressa Lucia Guglielmi

Nuovo appuntamento del ciclo “Incontri con l’autore”, iniziativa che si svolge nell'ambito del progetto 'Ostia: Porte aperte sul mare' realizzato in rete tra l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Paolo Toscanelli” e l’Istituto Comprensivo “Antonio Vivaldi”. L'evento è previsto infatti mercoledì 3 aprile alle ore 17.00, con la professoressa Lucia Guglielmi, autrice del libro ”Incontri” - L’Erudita Editore. L'iniziativa, finanziata con i fondi del Comune di Roma, rientra nell’ambito di “Scuole aperte di pomeriggio, di sera e nel weekend” e prevede una partecipazione attiva di tutti gli alunni e di tutti gli abitanti del territorio ad iniziative culturali, artistiche, tecnologiche organizzate in collaborazione con scuole, esperti, realtà associative e culturali del Municipio X, per un totale di almeno 180 ore di laboratori e 20 ore di eventi culturali, per ogni anno scolastico.

Obiettivo del progetto è porre le basi per un progetto di continuità tra tre ordini di scuola diversi (primaria, scuola secondaria di primo grado e di secondo grado), per individuare delle strategie educative che favoriscano il passaggio degli alunni da un ordine all’altro, in maniera armoniosa e graduale; di mettere in circolo le competenze e le risorse professionali di scuole di ordini diversi a vantaggio dell’aggiornamento permanente dei docenti, realizzato in modo non formale e informale; di creare delle buone pratiche da poter poi realizzare nella quotidianità scolastica.

Tra gli eventi progettati all’interno di questo progetto è stato organizzato il ciclo di “Incontri con l’autore”, già inaugurato lo scorso anno scolastico e che ha visto protagonisti sia autori di saggi sia di narrativa, tra cui il 23 maggio 2023, Valentina Chiesi, autrice del libro "Utopia " Castelvecchi Editore; il 31 maggio 2023, Sara Chessa, autrice del libro “Distruggere Assange. Per farla finita con la libertà d’informazione” - Castelvecchi Editore mentre in questo anno scolastico sono stati ospiti il 20 febbraio scorso, Aldo Marinelli, autore del libro “La bambina magica” - Edizioni Simple, il 16 marzo, Olga Campofreda, autrice del libro “Ragazze perbene” - NN Editore e il 20 marzo Nicola Zamperini autore del libro "Manuale di disobbedienza digitale" - Castelvecchi Editore. Dopo l'appuntamento di mercoledì 5 aprile è previsto l'incontro del 23 aprile, con Silvia Cinelli, autrice del libro "Elisir dei sogni" - Rizzoli libri. Gli incontri sono aperti a tutti gli abitanti del territorio e a chiunque voglia parteciparvi, e non solo alle due comunità scolastiche.