Sono iniziate oggi le demolizioni degli stabilimenti balneari di Ostia danneggiati dalle mareggiate e ormai in stato di abbandono. Le operazioni di abbattimento da parte dei vigili del fuoco sono partite dallo Shilling sequestrato e chiuso da oltre due anni dopo le indagini per abusi edilizi. Gli interventi di bonifica sono stati eseguiti alla presenza del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, del prefetto della Capitale Lamberto Giannini e dell'assessore al Patrimonio e politiche abitative Tobia Zevi.