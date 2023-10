Acceso botta e risposta ieri sera 11 ottobre 2023 a Otto e mezzo tra Elena Basile, scrittrice ed ex ambasciatrice, ospite della puntata, e Aldo Cazzullo. Basile commenta la questione degli ostaggi nelle mani di Hamas dopo l'attacco a Israele. "La Casa Bianca pensa che siano pochissimi gli ostaggi americani in mano ad Hamas", dice Lilli Gruber. "Pochissimi ostaggi americani è una brutta notizia - dichiara Basile - se fossero tanti gli ostaggi credo che gli Stati Uniti potrebbero avere quel ruolo di moderazione...". Cazzullo subito interviene e sbotta: "Come fa a dire che non è una buona notizia che ci siano pochi ostaggi americani, ma si vergogni della sua erudizione!". L'ex ambasciatrice tenta di correggere il tiro spiegando che "Washington avrebbe il dovere se ci fossero ostaggi americani di avere una maggiore influenza". E rivolta a Cazzullo: "Non ha capito il problema". Basile continua ancora a parlare e Gruber interviene a chiudere la questione.