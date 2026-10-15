Ottobre Rosa, iniziative dell'Asp di Messina

"Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e come Asp abbiamo pensato a numerose iniziative dall'11 al 30 ottobre. Ma la prevenzione non può fermarsi ad un solo esame e in un solo mese". A dirlo stamani in una conferenza stampa presso l’azienda sanitaria provinciale di Messina la Direzione Strategica dell'Asp di Messina composta dal direttore generale Giuseppe Cuccì, il direttore sanitario Giuseppe Ranieri Trimarchi, il direttore amministrativo Giancarlo Niutta, Invitiamo- aggiungono - tutti i cittadini della provincia di Messina a cogliere questa occasione per fare i controlli: lo screening del tumore al seno e quello del collo dell'utero sono fondamentali, ma accanto a questi c'è anche un esame di cui si parla ancora troppo poco, ed è lo screening del tumore colon retto. È un tumore silenzioso, che spesso non dà sintomi nelle fasi iniziali e proprio per questo la prevenzione è la nostra arma più forte. Basta un test semplice per cambiare il corso di una storia. La diagnosi precoce salva la vita: non rimandate, non abbiate paura. Le nostre strutture, i nostri ambulatori e i nostri operatori sono a vostra disposizione e con l’unità mobile vi veniamo a trovare nel vostro comune. Fare prevenzione oggi significa regalarsi il domani. Proprio per questa campagna abbiamo scelto dei testimonial d’eccezione: l’attrice e produttrice messinese Mariagrazia Cucinotta che farà riflettere i cittadini e spiegherà loro l’importanza della prevenzione che può salvare delle vite. Ci sarà poi anche uno spot con Tota e Bastiano, personaggi creati sui social co Ai da Francesco Spinelli, che illustreranno ai messinesi in modo accattivante e simpatico lo screening del colon retto”. Alla conferenza stampa erano presenti anche il sindaco di Messina Federico Basile, l'assessore alle politiche sociali Alessandra Calafiore, la direttrice dell’UOC Centro Gestionale Screening Rosaria Cuffari, il responsabile dell’UOS Screening Mammografica Antonello Farsaci, il presidente di Federfarma Messina Giovanni Crimi, alcuni rappresentanti dei Lions Clubs di Messina e provincia. Molteplici le iniziative organizzate dall’Asp, con la collaborazione di diversi enti a Messina e provincia.