circle x black
Cerca nel sito
 

Palagonia accende la memoria, debutto del Festival lirico Teatri di Pietra

Palagonia accende la memoria, debutto del Festival lirico Teatri di Pietra
02 settembre 2026 | 16.38
Elvira Terranova
LETTURA: 1 minuti

Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra debutta con le grandi formazioni del Coro Lirico Siciliano, tra l'omaggio a Ponte e Visconti e le note di Battiato, Morricone e Ortolani. Un debutto storico e di rara intensità emotiva consacra la nuova, prestigiosa tappa del Festival Lirico dei Teatri di Pietra: il 10 Settembre 2026 alle ore 20,30, per la prima volta in assoluto, le imponenti vestigia della Basilica Paleocristiana di Palagonia aprono le loro porte alla grande architettura del suono, trasformando un tesoro archeologico di inestimabile valore in un tempio sacro a cielo aperto per l'arte e la cultura.

Protagonisti assoluti della serata saranno le eccezionali formazioni vocali e orchestrali del Coro Lirico Siciliano, magistralmente dirette dal Maestro Francesco Costa. L'evento si fonda sulla valorizzazione profonda di un sito monumentale unico, dove le pietre millenarie tornano a risuonare per accogliere un audace progetto di ricerca concettuale. Il Festival ha infatti intessuto un raffinato legame ideale e astratto tra due gigantesche figure della storia e del pensiero: da un lato Gaetano Ponte, illustre vulcanologo palagonese a 150 anni dalla nascita, pioniere nello studio delle forze viscerali della natura; dall'altro Luchino Visconti, maestro assoluto del cinema mondiale a 50 anni dalla morte, indagatore supremo delle scosse dell'anima e delle dinamiche sociali. A dare forma tangibile a questa suggestiva congiunzione tra la terra che trema e il dramma umano sarà la prima esecuzione assoluta di un'inedita e potente suite ispirata al capolavoro viscontiano "La terra trema", appositamente commissionata ed eseguita a Palagonia, firmata dal giovane e talentuoso compositore Giovanni Gallo.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Festival Lirico Teatri di Pietra Coro Lirico Siciliano Basilica Paleocristiana Palagonia Gaetano Ponte Luchino Visconti
Vedi anche
News to go
Alessandro Di Battista, il rientro in Italia venerdì 4 settembre: ultime news
Ue, Tajani a Wicklow: "Serve Europa protagonista su Ucraina e Medio Oriente" – Videonews dal nostro inviato
Venezia 83, la co-conduttrice Greta Scarano: "Ragazze, sognate di fare le registe" - Video
Gp Monza 2026, tutte le novità del Gran Premio d'Italia di Formula 1 - Video
Vendite sui mercati dopo il dato sull'inflazione in Europa - Video
Al Niguarda si celebra 'Harry Potter', la cerimonia di smistamento nella Terapia intensiva neonatale - Video
Maupas co-conduttore a Venezia 83: "Sogno di fare il regista, spero di tornare con una mia creatura" - Video
Harry Potter compie 25 anni, a Londra piovono lettere per Hogwarts - Video
Legge elettorale, Boccia: "È incostituzionale" - Video
Drone marino salva naufraghi a Civitavecchia, il video dell'innovativo sistema della Guardia Costiera
Fine vita, voto in Veneto. L'attivista Luca Faccio: "Zaia non è 'portatore di morte', abbiamo diritto di scegliere"
Venezia 83, primo fan accampato davanti al red carpet: "Aspetto Clooney e Pattinson" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza