Palermo, centinaia di ricercatori al Forum Biodiversità

“Siamo ben lieti di partecipare come Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H), in occasione della ‘Giornata Mondiale della Biodiversità, alla manifestazione organizzata oggi dal National Biodiversity Future Center (NBCF) per il Forum Nazionale della Biodiversità a Palermo che prevede un grande mosaico di attività scientifiche di grande di impatto. Oggi il Forum diventerà centro propulsore della conoscenza della biodiversità italiana con la partecipazione di centinaia di ricercatori provenienti da tutto il mondo e motore della "bio-economia" italiana”. A dirlo Flavio Corpina Amministratore Delegato del Consorzio M.H.I.H., che ha poi aggiunto: “oggi pomeriggio presso la facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Palermo, parteciperemo insieme a DCun momento di approfondimento, condivisione e confronto organizzato da Elis volto ad approfondire e esaminare e razionalizzare sei aree tematiche definite dal National Biodiversity Future Center come aree di interesse per lo sviluppo di una realtà che tenga conto delle biodiversità per futuro più green e stimolante a proficuo dal punto di vista economico. Durante questo momento di lavoro congiunto e co-creazione, basato sulla modalità di lavoro del design thinking, aziende, ricercatori ed esperti verticali delle aree tematiche lavoreranno congiuntamente per scendere nel dettaglio di ognuna delle aree tematiche, comprenderla a fondo e cominciare a disegnare possibili scenari applicativi”. Il National Biodiversity Future Center è un’istituzione che si dedica alla ricerca e allo sviluppo di soluzioni innovative per monitorare, preservare e ripristinare la biodiversità, con un focus particolare sugli aspetti genetici e funzionali, al fine di mitigare gli effetti dell’impatto antropico e dei cambiamenti climatici.

“Sarà un ‘occasione- ha specificato Marco Ferlazzo presidente del Consorzio M.H.I.H. – per analizzare sei tematiche identificate da NBFC ed integrare questi obiettivi di politiche ambientali attive con la nostra realtà multidisciplinari nel campo della ricerca e della sanità e costruire partnership di valore per dare vita a una rete significativa per l’intero sistema Paese. Il Consorzio M.H.I.H. infatti mette a sistema le forze di istituzioni, enti e aziende innovative per cogliere la grande trasformazione che le tecnologie e la digitalizzazione stanno portando nel settore della sanità. Per farlo, agisce su diversi ambiti: formazione, ricerca scientifica, sviluppo ed innovazione, gestione e coordinamento, stimolando e sostenendo la ricerca scientifica per la cura e il benessere delle persone, migliorando la qualità della loro vita e generando un cambiamento positivo, con un approccio interdisciplinare e collaborativo, capace di fare comunicare la ricerca di base e la pratica clinica. Le sei aree tematiche individuate in questo Forum ben si amalgamano con processi già in atto nel campo della sanità.

Tra le tematiche individuate da NBCF e che bene si possono coniugare con i nostri obiettivi in sanità lo Sviluppo di soluzioni avanzate per analizzare, integrare e trattare grandi massi di dati (Big Data) con l’obiettivo di gestire il monitoraggio, conservazione e ripristino della biodiversità; sistemi avanzati per condividere, comunicazione e rendere fruizione dei dati e dei contenuti prodotti nel centro ai diversi stakeholder; altri sistemi di precision fish farming e pesca sostenibile, metodi di allevamento innovativi ed a ridotto impatto ambientale, mangimi circolari ed a bassa impronta di carbonio nell’acquacoltura; sviluppo di strumenti innovativi per dare soluzioni a favore del monitoraggio e della conservazione della biodiversità; restoration Ecology: Nature Based Solution e sistemi di forestazione; e in particolare molecole bioattive e benessere: identificazione, sperimentazione clinica e produzione di composti con proprietà farmacologiche, nutraceutiche e cosmetiche da specie animali e vegetali.