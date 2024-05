Tragedia nella notte a Palermo. Un uomo di 57 anni è morto in un incendio divampato intorno all'una in un appartamento al sesto piano di una palazzina in via Michele Cipolla. A dare l'allarme sono stati i residenti della zona. Quando però i vigili del fuoco sono giunti nell'abitazione per l'uomo, disabile e allettato, non c'è stato nulla da fare. Le fiamme avevano completamente invaso la stanza in cui si trovava. E' stata invece tratta in salvo la madre 87enne, immediatamente soccorsa e condotta in ospedale. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni. Ancora da chiarire le cause del rogo, che non ha creato, comunque, danni strutturali allo stabile. Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, oltre ai sanitari del 118.