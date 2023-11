Palermo: Gen. Truglio in visita al Comando provinciale

Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, organismo di vertice dell’Arma territoriale per la Sicilia e la Calabria, questa mattina ha visitato il Comando Provinciale di Palermo. A riceverlo, nella storica sede intitolata a “Giacinto Carini”, è stato il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luciano Magrini. Nel corso della visita, dopo un iniziale briefing sull’impegno dell’Arma dei Carabinieri nel territorio della provincia, il Generale Truglio ha incontrato una rappresentanza dei Carabinieri in servizio a Palermo ai quali "ha rivolto parole d’apprezzamento per l’impegno quotidianamente profuso nel controllo del territorio e nell’azione di contrasto alle varie forme di criminalità comune e organizzata".

All’incontro ha preso parte anche una delegazione di Carabinieri in congedo appartenenti all’Associazione Nazionale di Palermo.

L’alto Ufficiale, dopo aver visitato i locali della caserma sede del Comando Provinciale, si è recato presso le Stazioni di Palermo-Brancaccio e di Palermo Oreto, dove "nell’elogiare il personale per l’impegno e la dedizione quotidianamente dimostrate, ha evidenziato l’importanza che tali presidi rivestono nel dispositivo di sicurezza e prossimità assicurato dall’Arma nei confronti dei cittadini".