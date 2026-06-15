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Palermo, incendio nella sede Rai: redazione evacuata - Video

15 giugno 2026 | 11.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nella sede Rai di Palermo si è verificato un principio di incendio, le cui cause sono ancora in corso di accertamento. "Sul posto - riferisce una nota Rai - sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, che stanno operando per la messa in sicurezza dei locali e per la completa verifica dell'area interessata. La redazione è stata precauzionalmente evacuata". "Secondo le prime informazioni, il Giornale Radio sarà con ogni probabilità trasmesso dalla sede distaccata di Catania, mentre si sta lavorando per garantire comunque la regolare messa in onda dell'edizione del Telegiornale delle ore 14. La situazione è in evoluzione e ulteriori aggiornamenti verranno forniti non appena disponibili", conclude la nota.

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