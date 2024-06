E' stato spento nella notte il vasto incendio scoppiato nella tarda serata di ieri nella discarica di Bellolampo a Palermo. Le squadre di vigili del fuoco sono state al lavoro per tutta la notte per spegnere le fiamme divampate nella settima vasca della discarica. Adesso sono in corso le operazioni di bonifica. Il rogo è di origine dolosa.