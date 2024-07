Dieci contrade per il Palio di Siena di oggi, 2 luglio 2024. Giraffa, Nicchio, Onda, Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta e Oca si sfidano nel Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. La Carriera in piazza del Campo, trasmessa in diretta tv su La7, si corre questa sera con inizio alle ore 19.30. Sei dei dieci cavalli sono al loro debutto sulla pista in tufo e nessuno dei quadrupedi ha mai vinto il Palio.

Si sono concluse questa mattina le operazioni di segnatura dei dieci fantini che indosseranno i dieci giubbetti delle Contrade che saranno ai canapi.

Ai sensi dell’articolo 58 del "Regolamento per il Palio", i Capitani hanno comunicato per iscritto all’autorità comunale la nomina del fantino, indicandone anche il soprannome. All'interno di Palazzo Pubblico, i fantini, accompagnati dai rispettivi Capitani, sono stati presentati all'autorità comunale e ai Deputati della Festa, muniti del giubbetto.

I fantini

La contrada di Valdimontone correrà con Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, la Pantera con Enrico Bruschelli detto Bellocchio, il Bruco con Mattia Chiavassa detto Tambani, il Leocorno con Sebastiano Murtas detto Grandine, la Lupa con Andrea Coghe detto Tempesta, la Civetta co Federico Guglielmi detto Tamuré, l'Oca con Giovanni Atzeni detto Tittia, la Giraffa con Gabriele Puligheddu detto Granito, il Nicchio con Elias Mannucci detto Turbine, l'Onda con Carlo Sanna detto Brigante.

E' stata la Contrada Imperiale della Giraffa a vincere questa mattina, martedì 2 luglio, la sesta prova ("provaccia) del Palio di Siena, con il cavallo Ardeglina e il fantino Gabriele Puligheddu.