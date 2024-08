Primo successo per Dino Pes

Dino Pes, detto Velluto, vince il Palio di Siena del 17 agosto 2024 per la Lupa. Il fantino 43enne di Silanus, in provincia di Nuoro, porta al trionfo il cavallo Benitos. Velluto, al primo trionfo, consegna alla Lupa la 38esima vittoria nella storia del Palio, ponendo fine al digiuno di 6 anni che durava dal 16 agosto 2024.

Il successo di oggi rappresenta l'apice della carriera del fantino, che sinora aveva ottenuto due vittorie al Palio di Legnano, un successo al Palio di Asti e due vittorie al Palio di Fucecchio.

Nel Palio di Siena, Velluto vantava 9 presenze prima del trionfo odierno. L'esordio risale al 2000 con la Giraffa, con cui avrebbe corso anche nel 2001 per due volte. Quindi, carriera con la Pantera (2002), Valdimontone (2002), Giraffa (2003), Bruco (due volte 2004) e, dopo oltre un decennio di assenza, Leocorno (2017). Per 4 volte, Velluto non è riuscito a concludere la corsa e il cavallo è arrivato scosso al traguardo. Oggi, il fantino si è riscattato