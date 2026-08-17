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Palio di Siena ancora rinviato, piazza del Campo si svuota - Video

17 agosto 2026 | 15.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La maledizione del maltempo colpisce per il secondo giorno consecutivo il Palio di Siena. È stata esposta anche oggi, lunedì 17 agosto, intorno alle ore 14:30, la bandiera verde alle trifore di Palazzo Pubblico in piazza del Campo e così è stato nuovamente rimandato il Palio dell'Assunta del 16 agosto a causa delle avverse condizioni del meteo. La pioggia ha interessato piazza del Campo fin dalla mattinata e ha ancora una volta reso impraticabile il tufo dopo il primo slittamento della Carriera deciso domenica 16 agosto.

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