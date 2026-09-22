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Pampers Village supera i confini digital e per la prima volta arriva a Roma

22 settembre 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Per la prima volta il Pampers Village arriva a Roma e registra ben 3.000 iscrizioni. Nato come applicazione, il progetto supera oggi i confini digitali per connettere i genitori all'interno di una rete di relazioni reali ed empatiche. L'iniziativa nasce dal bisogno diffuso di sentirsi meno soli: secondo una ricerca condotta da Eumetra per l'Osservatorio Pampers, infatti, un genitore su due proverebbe solitudine nei primi anni di vita del proprio bambino. Anche il ruolo dei padri sta cambiando: desiderano essere sempre più protagonisti, ma il 63% teme di non fare abbastanza. Attraverso eventi nei parchi, una community in-app e una campagna di comunicazione focalizzata sulla solitudine genitoriale, Pampers Village risponde in modo concreto ai bisogni dei genitori di oggi.

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