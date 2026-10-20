Panella (Inail Abruzzo): "Sicurezza sul lavoro è valore per salvaguardare vita umana"

"La Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro è un evento molto importante per la città e per tutta la regione, con cui Inail dialoga con tutto il mondo sociale: imprese, lavoratori, scuola e professionisti per promuovere quel salto culturale secondo cui la sicurezza non è un costo o un obbligo normativo, ma valore per salvaguardare la vita umana e la persona. È un onore ospitare queste tre giornate, che vedranno anche una chiusura con l'inaugurazione del punto di assistenza protesica dell'Aquila e con l'apertura del punto di assistenza, dove è l'istituto che si avvicina agli assistiti". Sono le parole di Katia Panella, Direttore regionale Inail Abruzzo, in occasione della Settimana europea della salute e della sicurezza sul lavoro, in svolgimento il 20, 21 e 26 ottobre a L'Aquila e promossa da Inail con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e il Comune dell'Aquila, Capitale italiana della cultura 2026. Tre giornate di incontri, approfondimenti e formazione dedicate alla diffusione della cultura della prevenzione, tra aggiornamenti normativi, innovazione tecnologica, sicurezza nelle scuole e prevenzione degli incidenti stradali.