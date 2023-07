Panfilo Colonico, liberato lo chef rapito in Ecuador: "Sto bene"

E' stato liberato Panfilo Colonico, lo chef italiano rapito venerdì pomeriggio in un quartiere di Guayaquil, in Ecuador. Lo sosterrebbe la stampa locale e secondo OndaTv e ReteAbruzzo lo chef originario di Sulmona avrebbe fatto sapere agli amici di essere libero e di aver raggiunto il ristorante autonomamente. "Sto bene e mi sta ascoltando la Polizia. Non è stato un film", avrebbe detto ad alcuni amici abruzzesi. Colonico aveva barba lunga, canotta nera e bermuda, il viso provato, ma sorridente.

"Abbiamo appreso con soddisfazione la notizia che lo chef originario di Sulmona, Panfilo Colonico, è stato liberato" ha dichiarato all'Adnkronos il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. "In questi giorni sono rimasto in contatto continuo con la Farnesina, che ringrazio per l'attenzione manifestata, per avere notizie sull'evolversi di questo rapimento. Si chiude positivamente una vicenda drammatica che ha visto un nostro corregionale vittima di questo episodio criminoso".