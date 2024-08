Pantelleria, vasconi antincendio boschivo

Proseguono le installazioni dei vasconi mobili antincendio boschivo. Dopo il posizionamento nelle località di Rukía, Bukkurám e Kúddia Mída, un’altra vasca si trova già in località Favarelle a Rekhále e altre due verranno posizionate a breve a Muéggen e Ghirlanda.

Si tratta di un importante progetto che rafforza le misure antincendio, realizzato dall’Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria in collaborazione con il Comune di Pantelleria, il Corpo forestale regionale, il Dipartimento regionale di sviluppo rurale e territorio con gli operai forestali e gli operatori AIB, nell’ambito del programma "Parchi per il clima 2020" del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica.

Ogni vasca, situata in una zona strategica, a trecento metri dal livello del mare, ha una capienza di 30 mila litri, ed è istallata con l’obiettivo di fornire un supporto immediato ai soccorsi via terra e via aerea (elicotteri) per l’operazione di spegnimento degli incendi. L’obiettivo è di ridurre i tempi di approvvigionamento delle risorse idriche, permettendo di intervenire anche nei punti più difficili da raggiungere.