Paola Bolognesi deceduta la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo, la procura blocca le esequie in attesa dell'autopsia. Il marito della 61enne indagato come atto dovuto

Si sarebbero dovuti celebrare oggi i funerali di Paola Bolognesi, la 61enne allenatrice di volley morta la notte tra il 23 e il 24 a Bagnacavallo, ma la Procura di Ravenna li ha bloccati per consentire l'autopsia sul corpo della donna. Da una prima ispezione cadaverica non era stato infatti possibile risalire alle cause del decesso e sarà necessario un esame più approfondito. Indagato, come atto dovuto, il marito.