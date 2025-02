Papa: dal dolore al ginocchio all'operazione all'addome, tutti i problemi di salute

Oggi il Papa, 88 anni, è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite che non passa. L'ultima volta era stato nel giugno del 2023 per risolvere chirurgicamente una occlusione intestinale. Ma nel marzo dello stesso anno si ricoverò per un'infezione respiratoria. Al Santo Padre all'età di 21 anni, quando era Jorge Mario Bergoglio, venne asportato il lobo superiore del polmone destro dopo una grave polmonite.

Negli ultimi anni il Pontefice ha avuto inoltre un problema al ginocchio, una gonalgia, che l'ha costretto a muoversi anche con la carrozzina. Prima del 2023, il Papa a luglio del 2021 si era ricoverato sempre al Gemelli per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. A questi interventi, tutti negli ultimi anni, si aggiungono i problemi di salute con cui il Santo Padre ha convissuto e che ha affrontato, una forte sciatalgia e l'operazione alla cataratta. Problemi che non l'hanno mai fermato nella sua attività pastorale che lo porta ogni anno a viaggiare e visitare Paesi lontani da Roma.