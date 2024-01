Papa: "Ancora vivo, dimissioni non sono né pensiero né desiderio"

Il Pontefice intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa': "Le dimissioni sono una possibilità aperta per tutti i papi ma non sono al centro dei miei pensieri"

"Sono ancora vivo". Il Papa, intervistato da Fabio Fazio a 'Che tempo che fa', sul Nove, ha sottolineato a proposito di eventuali dimissioni che non sono "né un pensiero né un desiderio. Le dimissioni sono una possibilità aperta per tutti i papi ma non sono al centro dei miei pensieri".

Nel corso dell'intervista il Papa ha ribadito che "il perdono è per tutti. Dio non si stanca di perdonare. Dio perdona sempre". "Siamo noi che ci stanchiamo di chiedere perdono. Dio perdona tutti. Il cuore indurito diventa incapace di chiedere perdono. Questa è una cosa brutta. I fabbricatori di armi sono fabbricatori di morte ma il Signore non si stanca di perdonare".