Papa Francesco e la tomba a Santa Maria Maggiore, chi altro vi è sepolto

A Santa Maria Maggiore, dove Papa Francesco ha scelto di essere sepolto, ci sono già i resti di altri cinque papi: Pio V, (Antonio Ghislieri 1504-1572) il Papa inquisitore; Sisto V (Felice di Peretto 1521-1590), il pontefice che fece costruire un nuovo acquedotto, L'Acqua Felice, primo costruito a Roma dopo la fine dell’Impero Romano.

A Santa Maria Maggiore ci sono inoltre le spoglie di Clemente XIII, (Carlo Rezzonico 1693-1769); di Paolo V (Camillo Borghese 1550-1621) giurista e canonista e di Clemente IX (Giulio Rospigliosi 1600-1669) che fu papa per soli due anni dal 1667 al 1669. La sua vita è rimasta strettamente legata a Santa Maria Maggiore per la quale avviò i lavori di rifacimento della tribuna.

Nella Basilica di S. Maria Maggiore, precisamente nella cripta della Cappella del Crocifisso, è sepolto anche l'ex arcivescovo americano Bernhard Law, nominato arciprete della Basilica da Giovanni Paolo II, che si dimise dopo l'accusa di avere coperto i preti pedofili di Boston in seguito all'inchiesta del The Boston Globe che aprì a numerose indagini sui casi di pedofilia nella Chiesa cattolica. Una sepoltura che sollevò l'indignazione delle vittime: "E' offensivo, non merita quell'onore".