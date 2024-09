Lo fa sapere in Vaticano. La decisione anche "in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni"

“A causa di un lieve stato influenzale, e in via precauzionale visto il viaggio dei prossimi giorni, le udienze papali previste per la giornata odierna sono annullate." Lo fa sapere il Vaticano. Oggi, dunque, niente udienze per papa Francesco il Pontefice che giovedì partirà per il viaggio in Belgio e in Lussemburgo.

Il Pontefive si recherà nei due Paesi europei dal 26 al 29 settembre. Previsti incontri con clero, giovani e autorità; a Bruxelles visita al re del Belgio e alla comunità dell'antica Università di Lovanio.

L’intero viaggio si concluderà, domenica 29 settembre, con la messa, alle 10, nello stadio Re Baldovino. Il Papa pronuncerà l’omelia e reciterà l’Angelus con i fedeli presenti. Poi, alle 12.15, si trasferirà alla Base aerea di Melsbroek per la cerimonia di congedo, in programma alle 12.15. Alle 12.45 quindi la partenza per Roma.