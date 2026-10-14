“Per quanto ne so finora, il Papa sta bene. E’ in ottime mani. Hanno individuato il problema presto, potrà guarire dall’intervento e proseguire il suo ministero papale”. Sono le parole del fratello maggiore di Leone XIV, Luis Prevost, il quale - alla tv Usa NewsMax - ha affermato di non aver parlato con il Pontefice dopo l’operazione ma di avere ricevuto un messaggino dal “suo collaboratore più stretto” che gli ha riferito che “lui era sveglio, si sentiva bene e non provava dolore”.

“Quando ha dato l’annuncio durante la messa - ha detto Luis - per noi è stato un vero choc anche perché io stesso sono in cura per un tumore. Ma sapere di quel nodulo al polmone è stato snervante, ci ha fatto tremare. Poi ho parlato con lui ed è "stato allora che mi ha detto che pensano di essere intervenuti in tempo. Gli ho chiesto 'Sei in pericolo di vita? No. Pensano di essere intervenuti in tempo'”.

Intanto in piazza San Pietro cardinali e fedeli da ogni parte del mondo, alla messa a conclusione del summit sulla famiglia pregano per una “serena convalescenza e il pieno ristabilimento”.