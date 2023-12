Papa, l'omaggio a Santa Lucia al Gonfalone: "Auguri France', Roma ti vuole bene"

"Buon compleanno Papa Francesco". Domani a Roma, nella chiesa di Santa Lucia al Gonfalone, va in scena "Omaggio a Sua Santità", istallazione luminosa, canti, musiche ed effetti di neve in una manifestazione nata da un'idea di Cesare Esposito, l'architetto monticiano celebre per la nevicata artificiale di Santa Maria Maggiore.

"A Roma nel Complesso Monumentale Chiesa Santuario di Santa Lucia al Gonfalone, insieme alla Congregazione Clarettiana e al Rettore Padre Franco Incampo, festeggiamo e ricordiamo che il Sommo Pontefice, proprio nel giorno della festa di Santa Lucia, ha preso i voti per diventare prete - spiega Esposito - Ecco perché sul Sagrato della Chiesa c’è la mia installazione luminosa dedicata alla Santa che ha miracolosamente illuminato la strada del nostro Pontefice verso la vita di Cristo, facendolo diventare Sacerdote speciale ed unico, sempre vicino a tutti noi, ai poveri, agli artisti, con grande misericordia guidato dallo Spirito Santo".

Dalle ore 16:00, lo spettacolo con il baritono Giuseppe Milli che canterà l’Ave Maria di Franz Schubert e Panis Angelicus di César Franck. "In occasione del compleanno del Sommo Pontefice ho fatto realizzare una torta con su scritto: 'Auguri Francè la città di Roma ti vuole bene'. La torta verrà offerta ai poveri e i fedeli di Santa Lucia al Gonfalone come omaggio al nostro Papa Francesco", conclude Esposito.