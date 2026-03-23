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Parità di genere: Rocca (Regione Lazio), "Partecipazione di così tanti Atenei è un bel segnale"

23 marzo 2026 | 18.51
Redazione Adnkronos
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Quello della partecipazione di ambo i generi ai dibattiti pubblici "è un principio che mi ha accompagnato, soprattutto in scenari complessi, perché non si può avere un'analisi profonda e di spessore senza il contributo di entrambi. La partecipazione di così tanti Atenei all'intesa è un bel segnale. Ero sicuro sarebbe andata così, perché il Lazio è una regione che non si tira mai indietro quando c'è da far avanzare i diritti sociali". Così il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, intervenendo all'evento in cui ha siglato il protocollo d'intesa che si sviluppa dall'iniziativa "No Women No Panel - Senza donne non se ne parla" della Commissione Europea. Sostenuta in Italia dalla Rai, la campagna mette insieme servizio pubblico, università e istituzioni per favorire una presenza equilibrata di donne e uomini nei dibattiti pubblici istituzionali, televisivi e accademici.

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